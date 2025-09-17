長崎県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設を巡り、大石賢吾知事は16日の県議会一般質問で、2032年度の完成に向けて来年度中に本格的なダム本体工事を発注する必要があると言及した。水没予定地に暮らす反対住民の家屋を強制的に撤去する「行政代執行」の是非については、「責任ある判断をしなければならない」と述べた。ダム事業は、川棚川一帯の治水と佐世保市の水源確保が目的。県は昨年、完成時期を25年度から7年延長