佐賀県玄海町議選（定数10）が16日に告示され、現職8人、新人2人の他に立候補の届け出がなく、無投票当選が決まった。2021年の前回に続き2回連続の無投票。原発から出る高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場選定に向けた「文献調査」が進む同町では、議員任期中に次の段階「概要調査」に進むかどうかの判断を求められることになる。その是非を巡る論戦や住民の意思表示となる投票の機会が失われた。「選挙戦を通して