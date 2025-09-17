ノーベル平和賞に日本原水爆被害者団体協議会（被団協）が決まったとの発表から来月で1年を迎えるのを前に、長崎市平野町の長崎原爆資料館で16日、複製メダルの常設展示が始まった。無料スペースで2027年3月末まで見ることができる。メダルは、今年7月に長崎市を訪れたノーベル賞委員会のフリードネス委員長から市に贈られたもの。訪問時の「私たちには被爆者の体験を忘れず、ともに行動する責任がある」とのメッセージが添え