陸上自衛隊と米海兵隊が共同で実施している実働訓練「レゾリュート・ドラゴン25」を巡り、日出生台演習場（大分県玖珠町など）で15日、日米による共同戦闘射撃が報道陣に公開された。陸自と米側の部隊が実弾を発射してそれぞれを側面支援し、離島に上陸した「敵国」の侵攻を阻止するシナリオで訓練が進められ、演習場内は緊迫感に包まれた。共同戦闘射撃には、陸自第8師団の約300人と、米海兵隊の第12海兵沿岸連隊の約100人が