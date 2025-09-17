2025年6月、静岡県伊東市のスーパーマーケットの店内で下半身を露出した疑いで、警察は9月16日、男を逮捕しました。 公然わいせつの疑いで逮捕されたのは伊東市に住む無職の男（66）です。 警察によりますと、男は6月12日午後6時頃、自宅の近くにある伊東市内のスーパーマーケットの店内で下半身を露出した疑いが持たれています。 男は今年6月、道路で下半身を露出した疑いで警察に逮捕さ