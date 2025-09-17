8月上旬、自宅で大麻草を栽培した疑いで、警察は9月16日、静岡県島田市の無職の男を逮捕しました。 大麻草の栽培の規制に関する法律違反の疑いで逮捕されたのは、島田市に住む無職の男（49）です。 警察によりますと、男は8月上旬、自宅で大麻草を販売する目的で数本、栽培した疑いです。 男は今年8月、別の傷害事件で逮捕されていて、その際に大麻を所持していました。その後、警察が男の自宅を捜査した時に、栽培している大麻