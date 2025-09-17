7月22日午前、静岡県小山町で、留守の一般住宅の窓ガラスを割って侵入し、現金1万3000円を盗んだ疑いで、30代の無職の男が9月16日、警察に逮捕されました。 住居侵入・窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居不定（神奈川県秦野市生まれ）無職の男（33）です。 警察によりますと、男は7月22日午前10時頃、静岡県小山町で、留守の一般住宅の窓ガラスを割って侵入し、現金1万3000円を盗んだ疑いが持たれています。 午後になり帰ってき