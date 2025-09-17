6月30日夕方、静岡県磐田市のスーパーで店長に唾を吐いた暴行の疑いで、警察は9月16日、店から「出入り禁止」と言われていた男を逮捕しました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、磐田市に住む職業不詳の男（48）です。 警察によりますと、男は6月30日の午後6時ごろ、磐田市内のスーパーの駐車場で店長の男性（42）に唾を吐いた暴行の疑いが持たれています。 男は以前、このスーパーで大声を出