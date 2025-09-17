特集は学校の統廃合の末に課題となる校舎の後利用についてです。廃校を舞台にしたキャンプに、複合施設としての再生…閉校しても人が集う第二の人生を考えます。人けのない廊下。ガランとした教室。 おととし3月に閉校した長野市信更地区にある信更中学校のかつての校舎。後利用が決まらないまま、机のホコリが時の経過を物語っていました。ところが、昨日までの3連休はというと… 「逃げて！逃げて！」子どもたちが走る！