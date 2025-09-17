今期のドラマはテレ朝独走と思っていたが、中盤からやや減速。その代わりにぐんぐん面白くなっていったのがフジのドラマだ。こういうことが多々あるから、1話で視聴をやめちゃうのはもったいないんだよなぁ。【写真を見る】実はぐんぐん面白くなっていた「夏ドラマ」とは？主人公は色と匂いに敏感で、コミュニケーションが苦手な白鳥健治。演じるのは、悪行三昧からカルト教徒までニッチな役をさんざんこなしてきた磯村勇斗。