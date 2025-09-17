俳優の高橋克典（６０）が１６歳息子との２ショットを披露した。１７日までにブログを更新し「息子を浅草の焼肉屋に連れて行った」という。対面に座る息子の様子を撮影し「ビールはまだあと四年待て！」とつづった。「学生の頃から通うお店の姉妹店」だそうで「美味すぎる」と大満足のようだ。焼肉店を後にして「食後夜の浅草を少し散歩して、父はめちゃくちゃ楽しい時間でした」と親子時間を満喫した。浅草で記念撮影した