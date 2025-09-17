「有力馬次走報」（１６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＣＢＣ賞３着のシュトラウス（牡４歳、美浦・武井）が、ラッセルボールディングＳ（１１月１日・豪ランドウィック、芝１３００メートル）への出走を視野。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。同レースは総額３００万豪ドル（約２億９３００万円）の高