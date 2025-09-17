「オールカマー・Ｇ２」（２１日、中山）札幌記念は６着止まりだったリビアングラスだが、１１日の１週前追い切りで抜群の動きを披露。栗東ＣＷでクラヴィス（４歳３勝クラス）を３馬身半差突き放し、自己最速となるラスト１Ｆ１１秒３をたたき出した。「北海道の時はピリッとしないところがありましたが、そういうところがないですし、いい雰囲気です」と担当の甲斐助手も手応えを示す。２２００メートルは適性の高い距離