「野路菊Ｓ」（２０日、阪神）次の厩舎の看板馬を目指す。クロノジェネシスやクロワデュノール。「斉藤崇厩舎×北村友」の黄金コンビによる素質馬が出世レースにエントリーした。０５年以来２０年ぶりに阪神芝千六で行われる野路菊Ｓにアランカールが登場だ。名牝の血を色濃く受け継ぐ。祖母シンハリーズは米Ｇ１デルマーオークス覇者。母シンハライトは１６年オークス馬で、３歳秋に屈腱炎で引退するまで６戦５勝。唯一の敗