10月12日からTBS系にて放送がスタートする妻夫木聡主演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に、木場勝己、尾美としのり、関水渚、長内映里香、秋山寛貴（ハナコ）、三浦綺羅が出演することが決定した。 参考：『ザ・ロイヤルファミリー』妻夫木聡、目黒蓮らが並ぶポスター公開Netflixで世界配信も 本作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真の同名小説『ザ・ロイヤルファミリ