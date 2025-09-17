ガザでイスラエルの攻撃を受け、家財を持って南部に避難するパレスチナ人（写真：Anadolu / GettyImages）イスラエルが止まらない。ハマスとの停戦交渉には一切、応じず、ガザ市への攻撃を拡大するとともに、仲介に奔走するカタールの首都ドーハにミサイルを撃ち込み、アメリカの怒りさえ買っている。そしてパレスチナ人の飢餓状態はますます深刻になっている。国際社会から激しく非難され一段と孤立を強めているにもかかわらず、