会社のルールや制度が変わるたびに漏れる「聞いてないよ！」「昔はこうじゃなかった」。長く勤めてきた社員の声は、ただの懐古主義ではない。組織の成長がもたらす“摩擦”をどう受け止めればよいのかひも解く連載第20回。（人材研究所ディレクター安藤 健、構成／ライター奥田由意）「もう求められていないのかな……」組織の変化に戸惑う古参社員たち「こんなに長く勤めてきたけれど、私はもう今の会社には求められていない