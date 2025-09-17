10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。主演の及川光博演じる心優しきゲイ・玄一と、手越祐也演じる恋のお相手・索に深く関わるキャラクターを演じる、井之脇海、大谷亮平の出演が決定！井之脇が演じるのは、索の元カレでゲイの吉田亮太。未練を抱える索を巡り、玄一と三角関係に？大谷が演じるのは、玄一の初恋相手である鯉登裕太郎。トーヨコで青少年を守る活動を