【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが、9月17日に8thシングル「空」をリリースした。 ■表題曲「空」は、『Nコン2025』中学校の部の課題曲 表題曲の「空」は、第92回 NHK全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲として書き下ろされた楽曲。 作詞作曲を依頼されたSKY-HIが「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いを込めた感動必至の1曲となっている。 常に移