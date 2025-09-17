10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。物語を彩る個性派キャスト陣を情報解禁。久保田磨希、土居志央梨、川口凉旺の出演が決定！久保田は、杉の森動植物園で働く玄一（及川光博）の先輩・栗田美緒役。土居は、逃亡中の、ほたる（白鳥玉季）の母親・楠ともえ（麻生久美子）を追いかける警察官・松梅子役。玄一とほたるの関係に違和感を覚え、独自に二人も追いかける