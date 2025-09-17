独メディアの南ドイツ新聞はこのほど、「『チャイナスピード』はうらやましいものではない」との評論記事を掲載した。記事は、「現在のドイツの競争力に関する議論のほぼすべてが中国と比較される形で語られている」と指摘。「中国では新しい建設プロジェクトが数カ月で立ち上がるのに対し、ドイツでは数年、場合によっては十数年かかる。この『チャイナスピード』は多くの人が羨望するものだ」とした。一方で、「中国経済の表面を