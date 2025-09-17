17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万4550円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4902.27円に対しては352.27円安。出来高は6331枚だった。 TOPIX先物期近は3133.5ポイントと前日比11.5ポイント安、TOPIX現物終値比34.86ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44550 -906331 日経22