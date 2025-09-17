「9回の男」は優勝だけを見据えて腕を振る。ソフトバンクの守護神・杉山が「フォア・ザ・チーム」の精神でマウンドに立ち続けると誓った。「チームが勝ったら何でもいいので。僕が投げなくても勝てるならそれでいいと思いますし、投げるんだったら抑えて勝ちたい。その気持ちは変わってません」本格的に9回を任されたのは交流戦からだが、リーグトップの西武・平良に1差の26セーブを挙げている。シーズンも大詰めを迎えて初