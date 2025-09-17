フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）が16日、9月19日に開幕する中部選手権（邦和みなとスポーツ＆カルチャー）を欠場すると自身のインスタグラムで表明した。来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控える今シーズン。その最終選考会となる12月の全日本選手権出場につながる道を絶たれたため、五輪出場の可能性が消滅した。自身のインスタグラムには「右足の回復は順調で、ほぼ完治の状態まできております。しかし