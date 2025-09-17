V加速ローテだ。優勝マジックを11としている首位・ソフトバンクは、あす18日に行われる2位・日本ハムとの直接対決にチームトップタイ12勝の大関友久投手（27）を投入する。16日は本拠地で投手練習を行い、きょう17日の西武戦で先発するリバン・モイネロ投手（29）らが調整。左の二枚看板を起用する必勝態勢を敷き、20日のオリックス戦から始まる9連戦に弾みをつける。残り2試合となった2位・日本ハムとの直接対決。18日のゲー