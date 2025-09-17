1991年以来34年ぶりとなる東京2025世界陸上。4日目を終え世界記録1個、日本記録3個と盛り上がりを見せた前半戦、折り返しの5日目の注目選手とタイムスケジュールを紹介。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手日本新再び混合リレーの余韻を女子200mで初日に行われた混合4✖400mリレーで初のファイナルに進出した日本。そのメンバーの一人・井戸アビゲイル風果（24、東邦銀行）が個人種目の女子200m予選に出