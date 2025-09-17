◇阪神大学野球秋季リーグ第2節大阪電通大3―1大体大（2025年9月13日GOSANDO南港）秋季リーグ戦第2節は13、14日の両日、GOSANDO南港野球場で計6試合が行われた。3季ぶりに1部復帰した大阪電通大は1回戦の6回、4番・白川裕一朗（3年＝福井工大福井）の走者一掃三塁打で逆転、今季初勝利を挙げると2回戦も連勝した。春季リーグ戦覇者の大産大、V奪回を目指す天理大はともに連勝で勝利ポイントを12とした。＜大阪電通大・1