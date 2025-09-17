「模範的な消防士が、実は冷酷な殺人鬼だった――」戦後日本を震撼させた連続殺人事件「勝田清孝事件」は、1972（昭和47）年から1983（昭和58）年のおよそ10年にわたって広域で繰り返された前代未聞の猟奇事件でした。（アーカイブマネジメント部疋田 智）*一部敬称略【写真で見る】なぜこの男が10年にわたって犯行を続けることができたのか優秀な消防士の裏の顔勝田清孝元死刑囚は1948年、京都府に生まれました。消防士として真