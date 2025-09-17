ソフトバンクの倉野投手コーチが、オスナのファームでの調整継続を明言した。元守護神は右肩のコンディション不良のため6月中旬に戦線離脱し、今月5日の2軍戦で実戦復帰。これまで2軍戦で2試合に登板し、連続無失点に抑えているが、同コーチは「まだその（1軍再合流）タイミングではない。2軍で調整をさせていきます」と説明した。