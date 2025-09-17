イスラエル軍は、パレスチナ自治区ガザの最大都市ガザ市で「地上作戦を始めた」と発表しました。イスラエル軍は16日、「ガザでの戦争の目的を達成するため」として、北部ガザ市での地上作戦を始めたと発表しました。ガザ市について「危険な戦闘地域になる」などと一方的に通告し、住民に対しガザ南部に退避するよう呼びかけています。これに先立ち、アメリカのニュースサイト「アクシオス」は、軍が15日の夕方にガザ市への空爆を強