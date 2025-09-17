「神戸新聞杯・Ｇ２」（２１日、阪神）同厩舎の２頭出しは人気薄を狙え−。友道厩舎からはダービー３着馬ショウヘイとともに、ライトトラックがエントリー。春の実績でこそ見劣りするが、こちらもポテンシャルは非凡。最後の３冠戦・菊花賞（１０月２６日・京都）に続くトライアルで結果を残す。名門厩舎の秘密兵器になり得る器だ。ライトトラックは、ここまで負けなしの２戦２勝と底を見せていない。重賞初挑戦で、その真価