アメリカのトランプ大統領は、国賓として招かれているイギリスに到着しました。異例となる2度目の国賓訪問を前に、国内では抗議デモが行われました。トランプ大統領は現地時間16日の夜、メラニア夫人とともに大統領専用機でスタンステッド空港に到着しました。到着前、機内で取材に応じたトランプ氏は…アメリカトランプ大統領「素晴らしい写真がたくさん撮れるよ。良いイベントになるだろう。みんな楽しみにしている」国賓とし