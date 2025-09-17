パリス・ヒルトン（44歳）は、自宅の専用ルームに、1万本のサングラスコレクションを収めているという。ホテルヒルトングループの令嬢で実業家のパリスが、豪華絢爛なライフスタイルを告白。部屋1つを埋め尽くすサングラスのほかにも、エステサロンに行かずに最先端機器を使えるよう、自宅にスパも設置しているそうだ。パリスはサンデー・タイムズ紙にこう明かす。「私の家にはサングラス専用の部屋があるわ。壁一面にホログラフィ