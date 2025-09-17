誰しも一度くらい、会社を辞めたくなったことはあるだろう。特に、給与面で一方的な減額を告げられたら、やる気が起きなくなるのも当然だ。岐阜県に住む40代男性（技能工・設備・交通・運輸／年収300万円）は、契約社員として働く会社から最近、労働条件の変更を通告された。「10月の給与から基本給が1万円減額、交通費全額支給（だった）が、3万5000円が上限になりました」男性の場合、交通費に4万5000円かかっているため、基本給