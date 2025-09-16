トヨタ自動車株式会社は、TOYOTA GAZOO Racingからモータースポーツで培った知見を反映したGRヤリスの特別仕様「Aero performance package」を、2025年10月1日より全国の販売店で発売する。 同特別仕様は、RZ“High performance”およびRCグレードを対象に、冷却性能や空力性能を高める全6アイテムを専用装備。プロドライバーのフィードバックを受けて開発され、サーキット走行から公