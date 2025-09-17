◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子走り高跳び決勝で「メガネ王子」瀬古優斗（ＦＡＡＳ）は、２メートル２０で、１０位だった。高校まで無名だった苦労人だが、８月１５日のナイトゲームズ・イン福井で世界選手権参加標準記録の２メートル３３をクリア。コンタクトレンズを入れるのが怖いと話す２７歳はアスリートでは珍しいメガネ姿もあって一躍、注目を浴びた。１４日の予選中にスパイクが壊れるアクシデントに