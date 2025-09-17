日本ハムの北山亘基投手（２６）が１６日、先発予定の１８日・ソフトバンク戦（みずほペイペイ）で３つの“壁”を突破することを誓った。逆転Ｖへ絶対に負けられない首位との直接対決で、首位撃破に加え、ともに自身初となる２ケタ勝利と、規定投球回（あと７イニング）の一気の達成を狙う。エスコンでの残留練習ではマウンドでピッチングを行い、調整への手応えも口にした。今季は２０試合登板で、９勝５敗、防御率１・７２。