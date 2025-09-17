◆日本選手権近畿地区最終予選▽２回戦ミキハウス４―２ＹＢＳホールディングス（１６日・わかさスタジアム京都）社会人野球の日本選手権近畿地区最終予選の２回戦が１６日、わかさスタジアム京都で行われた。ミキハウスはＹＢＳホールディングスと対戦し、４―２で競り勝った。最後までマウンドを守り抜いた。「久しぶりに９回投げた。球数も少なく、いい感じにできた」と充実感を漂わせたのは、元巨人の桜井俊貴投手（３