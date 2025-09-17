Ｊ２磐田は１６日、アウェー・藤枝戦（２０日）に向け静岡・磐田市内で公開練習を行った。２２年夏から２３年夏まで在籍した古巣との一戦を迎えるＦＷ渡辺りょうが、思い出の地で“恩返し”の白星をつかみにいくことを誓った。かつてエースとして君臨した地で躍動する。渡辺は２２年夏にＪ３沼津から当時Ｊ３の藤枝入り。Ｊ２に昇格した２３年はシーズン前半で２６戦１３得点と数字を残し、Ｃ大阪へ籍を移した。改修工事後の藤