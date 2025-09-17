アイドルグループ・乃木坂46の久保史緒里（24）が16日、グループ公式サイトで卒業を発表した。自身のブログでは「6歳からアイドルが大好きだった私が、15歳で大好きな乃木坂46になることができ、夢だったんじゃないかと思うほど素敵な9年間を過ごさせていただきました。本当に、ありがとうございました」とも記していたが、アイドル活動、俳優業などと並行して、注目集めていたのは“ラジオパーソナリティー”としての顔だ。【全