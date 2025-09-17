太陽が沈んで夜になると、見慣れたはずの景色も“表情”をぐっと変える。見上げた空に広がる雲や星、静寂に包まれた空間、遠くに見える街のきらめき--。夜景は、日常にあるちょっとしたドラマなのかもしれない。そんな魅力とお勧めスポットを、全国の夜景を撮影してきた“夜景マニア”の縄手真人さんが紹介する。夜景の王道といえば、山の上から「街を見下ろす夜景」を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。日本は山と街が隣