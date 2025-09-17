Aぇ! groupの佐野晶哉が、2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の新キャストに決定した。『風、薫る』は明治時代を舞台に、考え方がまるで違う2人のナースがぶつかり合いながら、やがて最強バディとなっていく成長ストーリー。佐野が演じるのは、新語や外国語に造詣が深く、主人公“りん”のよき相談相手となる島田健次郎だ。今回初の朝ドラ出演となった佐野は「おばあ孝行できます」と喜びを表現。自