名古屋のIGアリーナ（下）やトヨタアリーナ東京（上）など、今年だけでも多数の大型アリーナが誕生している（上写真：編集部撮影、下写真：愛知国際アリーナ）【マップで見る】日本列島はアリーナ構想ラッシュ！計画進行中のアリーナ・スタジアム構想の分布図「知らぬ間に建設が決まっていた」「せめて建設コストが“高止まり”にならないと……」今、日本各地でアリーナやスタジアムの建設が相次いでいる。東洋経済の調べでは、9