土地取引の目安となる「基準地価」が発表されました。千歳市や富良野市で地価の上昇率が全国１位となった一方で、北海道内全体の住宅地の平均の価格変動率が５年ぶりに下がる結果となりました。２０２７年度までに次世代半導体の量産化を目指す「ラピダス」。 工場のある千歳市は土地の価格「地価」が急上昇しています。千歳市末広２丁目は商業地では上昇率３１．４％と、全国で１番地価の上昇率が高い場所となりました。商業地