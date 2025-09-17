◆世界陸上第４日（１６日、国立競技場）男子走り高跳び決勝で、昨夏のパリ五輪５位の赤松諒一（３０）＝西武プリンス＝は、２メートル２４で８位に入った。２大会連続、パリ五輪に続く入賞。２メートル２４を２回目に成功したが、続く２メートル２８を失敗した。初出場の瀬古優斗（２７）＝ＦＡＡＳ＝は、２メートル２０で１０位だった。メダルには届かなかったが、赤松は世界に肉薄した。２メートル２４までは順調にクリア