Ｊ２藤枝は１６日、ホーム・磐田戦（２０日）に向けて静岡・焼津市内の専用グラウンドで公開練習を行った。「蒼藤（そうとう）決戦」と名付けられた、同じ静岡県内チームとの対決。前節（１３日）の大分戦（１△１）でチームトップを独走する９点目を挙げたＭＦ浅倉廉（静岡学園高―拓大）は「まずは勝つこと。そして点を取れれば」と意気込み。２試合連続ゴールと、自身初となる２ケタ得点へ意欲を見せた。大卒ルーキーだっ