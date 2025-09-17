【ニューヨーク共同】16日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比125.55ドル安の4万5757.90ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）による連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を17日に控えて、持ち高調整の売り注文が優勢となった。市場ではFRBが今回の会合で利下げを再開するとの観測が広がっている。この日はFOMCの結果を見極めようとの思惑から様子見ムードも強く、値動きは限定的だった。