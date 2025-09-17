愛知県一宮市で、16日、植物の水やりを巡るいわゆる「ご近所トラブル」の仲裁に入った70歳の男がほうきで突かれたことに激高し、77歳の男性の頭などをスコップで殴ったとして殺人未遂の疑いで逮捕されました。 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、愛知県一宮市の無職、丸谷久志容疑者（70）です。 警察によりますと、丸谷容疑者は、16日午前10時20分ごろ、一宮市大和町馬引の集合住宅の駐車場で77歳の男性をの頭などを殺