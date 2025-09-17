広島・床田がマツダスタジアムで調整し、きょう17日の阪神戦先発に備えた。2日のDeNA戦は2回7失点KO。7回まで投げた前回9日の巨人戦でも初回に6失点しており「この2試合、初回で試合が決まってしまうような投球をしているので、一人ずつ全力でいけたら」と汗を拭った。投球回数はリーグトップの162回2/3を数え、7回1/3を投げれば個人目標の170イニングに到達。広島の左腕では川口和久以来となる3年連続2桁勝利にも王手をかけてお