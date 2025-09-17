広島のエレフリス・モンテロ内野手（27）が、盟友サンドロ・ファビアン外野手（27）とのシーズン100安打、10本塁打コンビ誕生に意欲を燃やしている。序盤に故障離脱があり、ノルマは残り11試合で9安打、1発。達成すれば、広島の新外国人選手では1977年のライトル、ギャレット以来48年ぶりだ。2人のドミニカンは「最後まで頑張る。チームが勝てるように」と声をそろえた。シーズン残り11試合となった最終盤。直接対決3試合を残